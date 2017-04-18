نهاية مأساوية لممثل شنق نفسه تجسيدا لمشهد صلب المسيحالثلاثاء، 18 ابريل 2017 11:54 م
تحقق الشرطة المكسيكية في واقعة موت شنيعة لرجلٍ يبلغ من العمر 23 عاماً، قام بشنق نفسه عن طريق الخطأ أثناء أدائه دورَ يهوذا في مسرحية بمناسبة عيد الفصح، تمثّل الأحداث التي عاشها المسيح بين العشاء الأخير وصولاً إلى صلبه .
وحاول المُشاهدون المذعورون إسعافه بعدما انزلق من على القاعدة التي كانت تدعم وزنه أثناء استعداده لشنق نفسه في مشهد الصلب.
إلا أنه وعلى الرغم من جهودهم ومحاولات إنقاذه فقد لقي الشاب مصرعه وهو في طريقه إلى المُستشفى - وفقا لترجمة هافينغتون بوست عن صحيفة “ديلي ميل“ البريطانية .
ووقع الحادث المأساوي في مقاطعة بارانكيلاس بمدينة تانسيتارو في المكسيك، التي شهدت إعادة تمثيل الساعات الأخيرة للمسيح في مسرحية باسم “محنة المسيح –Viacrucis de Jesús”.
وبحسب شهود عيان، وضع الشاب حبلاً معلّقاً بالشجرة حول عنقه، ثم بدأ تمثيل مشهد الشنق، لكنه انزلق من على الدعامة التي كانت تثبّت وزنه، ما تركه مُعلّقاً في الهواء.
وأدرك الحشد بعد فترة أنه لم يكن يتنفّس وأسرعوا لمساعدته، لكنَّ الشاب تُوفِّي بالاختناق.
وقد نُقِل الضحية إلى عيادة قريبة في عربة كانت تسير إلى جانبها سيارة إسعاف تابعة للحماية المدنية في الطريق، وتم استيقاف طاقم سيارة الإسعاف، إذ حاولوا إنعاشه، ولكن دون نجاح.
ويُجرى الآن تحقيقٌ كامل بشأن الحادث، وتعتقد الشرطة أنها كانت حادثة بائسة الحظ، واستبعدت وقوع شبهة غير قانونية أو انتحار.
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