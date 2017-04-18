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الثلاثاء 18 ابريل 2017 10:38 صباحاً
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ننشر أسماء «مصابي الشرطة» في معركة دمياط
مبنى وزارة الداخلية المصرية

ننشر أسماء «مصابي الشرطة» في معركة دمياط

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 10:37 ص

أسفرت الاشتباكات المسحلة التي دارت بين قوات الشرطة وبين عنصر مسلح يدعى السيد سحلة، تابع لجماعة الإخوان بمركز كفر سعد بدمياط، عن إصابة ضابط شرطة عبد الله الإبراشي بطلق ناري بمنطقة الصدر، وأمين شرطة يدعى عماد رمضان بطلق ناري بالذراع، ومجند أمن مركزي يدعى محمد عبد الرحمن بطلق ناري بالقدم، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم وتلقي العلاج.

كما أسفرت الإشتباكات عن تصفية العنصر الإرهابي المذكور وتفتيش منزله وتحرير محضر شرطي بالواقعة.

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