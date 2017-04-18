ميدو يتراجع عن «هجومه» على سيد عبدالحفيظ.. هذا ما قاله!الثلاثاء، 18 ابريل 2017 10:34 ص
أشاد أحمد حسام ” ميدو ” المدير االفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة بسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى قائلا “عبدالحفيظ هو أفضل مدير كرة فى مصر” لما يمتلكه من إمكانيات جيدة على التحدث والتعامل مع الإعلام بشكل طيب للغاية.
وأوضح ميدو، في تغريدة عبر صفحته بموةقع التدوينات القصيرة “تويتر”: أنه دائما ما يشيد بعبد الحفيظ نافيا قصد الهجوم عليه بالأمس قائلا ” لو فهمتوا تويتاتى كلها عن سيد عبدالحفيظ هتلاقوها كلها مدح . بس اللى يفهم ” .
وكانت جماهير الأهلى بالأمس شنت هجوما حادا على ميدو اعتراضا على تويتاته عن سيد عبدالحفيظ عندما قال” لو كانت الكرة فى مصر بالأقدام ما وصل عبدالحفيظ لمنصب مدير الكرة بالأهلى “.
-
«الإسعاف»: 15% من البلاغات التي نتلقاها «كاذبة» - محيط
قال الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، إن هناك تنسيقًا كاملًا بين الهيئة وكافة قطاعات وزارة الصحة، منوهًا بأنه يوجد 2700 سيارة إسعاف جاهزة اليوم؛…Mon, 17 Apr 2017 11:11:46 GMT
-
اليوم.. السعودية تحسم مصير أخطر «نساء داعش»Mon, 17 Apr 2017 07:49:09 GMT
-
أنباء عن مد حالة «الطوارئ» في تركيا - محيط
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، فى خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، أنباء عن مد حالة الطوارئ فى تركيا عقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذى تم أمس…Mon, 17 Apr 2017 10:14:51 GMT
-
مفاجأة «سعودية» لمصر.. إنشاء «مجمع سكني» بالعاصمة الجديدة
كشف المستثمر السعودي، غسان بن عبدالله بن علي النمر، صاحب مجموعة “غسان القابضة”، عن عدد من المشروعات التي يعتزم الاستثمار فيها في مصر. وقال غسان، خلال لقائه مع ...Sun, 16 Apr 2017 10:31:51 GMT
-
الإفتاء تؤكد: الاحتفال بشم النسيم جائز شرعا بـ"3 شروط"
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الاحتفال بشم النسيم والخروج إلى المتنزهات والحدائق، وأكل الفسيخ والرنجة في هذا اليوم، لا حرج فيه شرعًا، ولكن بثلاثة شروط. وأوضحت ...Sun, 16 Apr 2017 14:26:06 GMT
-
"التموين" و"التجارة" يتفقان على فرض رسم صادر على الأسماك
أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أنه تم الاتفاق مع وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل على استصدار قرار بفرض رسم صادر 100% من القيمة ...Mon, 17 Apr 2017 19:34:49 GMT
-
الليلة.. الزمالك في مواجهة الأزمة أمام المقاصة
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الأحد، مباراة في غاية الصعوبة أمام نظيره مصر المقاصة على ملعب بتروسبورت في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ22 ...Sun, 16 Apr 2017 06:43:00 GMT
-
مفاجأة.. مصر من أكبر 15 قوة اقتصادية في العالم
صنّف تقرير دولى مصر فى المركز الـ15 بين أكبر 32 قوة اقتصادية بالعالم بحلول عام 2050، وفقاً لصحيفة “اندبندنت” البريطانية اليوم، ليشهد العالم تغيرات جذرية عما هى عليه ...Mon, 17 Apr 2017 09:29:27 GMT
-
حيثيات قبول طعن «سيدة المطار» على حبسها 4 سنوات
قررت محكمة النقض برئاسة المستشار أنس عمارة، نائب رئيس المحكمة، قبول طعن ياسمين النرش في اتهامها بالتعدي على ضابط شرطة بمطار القاهرة، وحيازة مواد مخدرة وإعادة ...Sun, 16 Apr 2017 08:09:36 GMT