ميدو يتراجع عن «هجومه» على سيد عبدالحفيظ.. هذا ما قاله!

أشاد أحمد حسام ” ميدو ” المدير االفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة بسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى قائلا “عبدالحفيظ هو أفضل مدير كرة فى مصر” لما يمتلكه من إمكانيات جيدة على التحدث والتعامل مع الإعلام بشكل طيب للغاية.

وأوضح ميدو، في تغريدة عبر صفحته بموةقع التدوينات القصيرة “تويتر”: أنه دائما ما يشيد بعبد الحفيظ نافيا قصد الهجوم عليه بالأمس قائلا ” لو فهمتوا تويتاتى كلها عن سيد عبدالحفيظ هتلاقوها كلها مدح . بس اللى يفهم ” .

وكانت جماهير الأهلى بالأمس شنت هجوما حادا على ميدو اعتراضا على تويتاته عن سيد عبدالحفيظ عندما قال” لو كانت الكرة فى مصر بالأقدام ما وصل عبدالحفيظ لمنصب مدير الكرة بالأهلى “.