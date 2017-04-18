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هذه «مكاسب» لاعبي الأهلي من الفوز المتتالي
النادي الاهلي

هذه «مكاسب» لاعبي الأهلي من الفوز المتتالي

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 10:31 ص

لم تتوقف المكاسب التى حظى بها الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى عند الفوز على أسوان، وحصد النقاط الثلاث، لكنها امتدت إلى حالة من النشوة والسعادة التى طغت على جماهيره باستمرار صدارة مسابقة الدورى وفرضت حالة من الهدوء والأريحية داخل القلعة الحمراء خاصة لدى الجهاز الفنى بقيادة حسام البدري.

وفرضت السعادة نفسها على الفريق الذى يحصل على مكآفات مالية إضافية طبقًا للائحة الجديدة، وذلك بعد الفوز فى 6 مباريات متتالية منذ مباراة المقاولون العرب فى 19 فبراير ثم وادى دجلة والداخلية وبتروجيت والاتحاد السكندرى وأخيرًا أسوان.

وتضمن اللائحة التى تبدو مركبة فى مكافأتها أن الصرف للاعبين يتم كل 3 مباريات بحيث يتقاضى كل لاعب 18 ألفا عند الفوز فيهما جميعًا، بينما حال حصد 18 نقطة متتالية أى تحقيق الانتصار فى 6 مباريات يحصل كل لاعب على 12 الف جنيه إضافية لمكافآت الفوز البالغة 36 ألف جنيه لتصل قيمة ما يتقاضاه كل لاعب شارك أساسيًا حوالى 48 ألف جنيه مكافآت الفوز.

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