كشف أحد المفاوضين في ملف المختطفين القطريين في العراق، عن وصول وفد قطري إلى بغداد للتفاوض بشأن القضية، حسبما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، اليوم الثلاثاء.

وقال المفاوض إن “المسارين السوري والعراقي في هذا الموضوع، بمثابة ملف واحد”، في تأكيد لما يتردد حول صفقة تبادل لمقاتلين إيرانيين وعناصر من “حزب الله” اللبناني في سوريا وقعوا في أسر الجماعات المقاتلة لصالح نظام بشار الأسد، في مقابل إطلاق سراح المختطفين القطريين.

وأكد المفاوض، أن “المفاوضات مع الجانب القطري تسير على خطين متوازيين، رسمي وغير رسمي، الأول يتعلق بالحكومة، والثاني يتعلق بالجهات التي نفذت عملية الخطف”، دون أن يسميها، حسبما نقل موقع 24 الإماراتي.

وأوضح أن المفاوضات “وصلت إلى حلول محددة” دون أن يخوض في تفاصيلها، لأن “التصريحات الإعلامية في هذا الموضع تعرقل عملية الحل” بحسب قوله، لكنه توقع أن “تتوصل المفاوضات إلى صيغة للتفاهم في غضون الـ48 ساعة المقبلة”.