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«الأرصاد الجوية»: ارتفاع في درجات الحرارة
الدكتور أحمد عبد العال - رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية
الدكتور أحمد عبد العال - رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية

«الأرصاد الجوية»: ارتفاع في درجات الحرارة

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 10:28 ص
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توقع الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تسجل درجات الحرارة العظمى ارتفاعا بالعاصمة القاهرة لتسجل 32 درجة مئوية، مشيرا إلى وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية والقاهرة.
وأعلن عبد العال من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الثلاثاء أن درجات الحرارة ستعود إلى طبيعتها غدا.

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