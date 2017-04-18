بدأت وحدات من الجيش السوري ليلة الثلاثاء، عملية عسكرية برية واسعة على بلدة طيبة الإمام شمال مدينة حماة لاستعادتها من سيطرة المعارضة المسلحة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر عسكري: “العملية العسكرية جاءت بعد قصف مدفعي وصاروخي مكثف استمر أكثر من 4 ساعات على مواقع المسلحين في محيط البلدة ومركزها”.

وأضاف المصدر أن مجموعات مؤلفة من مئات الجنود بدأت بالتحرك عند منتصف الليلة من عدة محاور على البلدة وتمكنت بعد أقل من ساعة من اقتحامها من الجهة الشرقية المتاخمة لمدينة صوران ومن الجهة الجنوبية من محور قمحانة.

وأكد المصدر أن قوات الاقتحام عززت مواقعها داخل البلدة ووضعت نقاط تثبيت “الأمر الذي سيساعدها في السيطرة على البلدة خلال الساعات القليلة القادمة”.

وتأتي هذه العملية بعد نحو 24 ساعة من سيطرة القوات الحكومية على مدينة صوران أحد أكبر معاقل المعارضة المسلحة في ريف حماة الشمالي.