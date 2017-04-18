ذكر ناشط إعلامي سوري أن عشرات الأشخاص سقطوا بين قتيل وجريح ليل الإثنين الثلاثاء في محافظة دير الزور السورية، جراء غارات لطائرات التحالف الدولي تستهدف على ما يبدو أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش.

وقال الناشط الإعلامي فراس العلاوي من محافظة دير الزور إن طائرات التحالف شنت غارات على مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية راح ضحيتها 16 قتيلاً وأكثر من 40 جريحاً بينهم لاجئون عراقيون.

وأضاف العلاوي “استهدفت طائرات التحالف محطة الأحمر النفطية بمحيط بلدات حسرات بريف البوكمال الغربي بعدة غارات وتم إلقاء قنابل ضوئية، وقصفت تلك الطائرات حي اللابد بمدينة موحسن بغارة جوية وسط أنباء عن إصابات في صفوف المدنيين”.

وأوضح العلاوي أن كثافة الغارات التي شنتها طائرات التحالف الدولي على ريف دير الزور، جاءت بسبب أنباء تتحدث عن هروب زعيم تنظيم داعش من العراق ودخوله إلى الأراضي السورية”.

ولم تصدر قيادة التحالف الدولي بياناً في هذا الشأن حتى وقت متأخر من ليل الإثنين.