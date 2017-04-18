قال الدكتور يسرى الشرقاوى نائب رئيس مجلس إدارة جمعية خليجيون في حب مصر والمتتظر تدشينها يوم السبت المقبل بالقاهرة اننا حريصون علي تقديم نموذج مختلف ومميز من الرعايه والاهتمام يحمل الجديه والصدق والشفافيه والتعاون الجاد في تقريب وزياده الاعمال والتعاون بين الشعوب الخليجيه ومصر.

وأضاف على هامش الاستعدادات النهائية لإطلاق الجمعية أن رسالة الجمعية يمكن تحقيقها من خلال تطوير أوجه التعاون بين المجتمعين الخليجى والمصرى فى مختلف المجالات وتقوية الخبرات المصرية الخليجية فى المجالات المهنية المختلفة ودعم مجتمع أعمال هذة الدول بما يسهم فى تقديم الرؤى المستقبلية الواعده لتعزيز وتطوير مناخ العمل المشترك بالإضافة الى بناء قاعدة بيانات مشتركة تأخذ فى الإعتبار الأبعاد البيئية والقانونية والإجتماعية المشتركة وتوفير فرص استثمارية واعدة لأعضاء هذا التجمع بمايسهم فى تحقيق نتائج استثمارية جيدة.

وأوضح الشرقاوي انه يشكر كل من عزم وفكر وتدبر وقرر واخذ بالامر وساعد منذ انطلاق الفكره من عام ٢٠١٣ بواسطه الدكتور يوسف العميري الكويتي الجنسيه رئيس مجلس اداره الجمعيه ، الرجل الذي يعمل كثيرا من اجل توطيد اواصر الحب والمحبه لمصر وشعبها

وحرص علي توجيه الشكر لكل المسئولين في مصر ودول الخليج وكذا للشعوب الخليجيه والشعب المصري الذي دائما وابدا يتفاعل بمنتهي الحب مع هذه الاحداث التي تقرب الشعوب وتحقق الهدف في التنميه والاستقرار .

ومن جانبه أكد الدكتور محمد العقيل الامين العام للجمعية والمستشار الثقافى السعودى لعدد من الدول العربية سابقا إنه سيتم الاهتمام بتعزيز العلاقات بين مؤسسات القطاعين العام والخاص ذات الاهتمام المشترك وتأكيدا لتقوية العلاقات بين دول الخليج ومصر سيتم إقامة مهرجانات سياحية وثقافية لتنشيط السياحة ودعم الاستثمار فى هذا المجال وايضا سيكون للمرأة والشباب جانب كبير من اهتمام الجمعية فى مجالات العمل المشترك من خلال مجموعة من الفعاليات التى تخدم الهدف الاستراتيجى الذى نسعى للوصول اليه بالإضافة للمشاركة الفعاله فى المشاريع الثقافية والفنية التى تخدم مصر ودول مجلس التعاون الخليجى والمساعدة على تسويقها والقيام بدور مجتمعى فى منظمات المجتمع المدنى بالمشاركة فى الاعمال والأنشطة المجتمعية الهامة

يذكر أنه من المقرر أن تنطلق يوم السبت المقبل 22 أبريل من قلب القاهره حفل تدشين الخليجيون والمصريون الحدث الأكبر لتدشين برنامج جمعية ” خليجيون فى حب مصر ” وسط تجمع كبير من رجال الإقتصاد والاستثمار والفكر والثقافة ونجوم الفن والرياضه من مصر والوطن العربي وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين فى مختلف التخصصات لخدمة المصالح العامة المصرية والخليجية بالتعاون المثمر بين الشركات والمنظمات والهيئات الحكومية والأهلية فى مصر ودول الخليج وتحقيق نموذج من الدبلوماسية الشعبيه المثمرة.

