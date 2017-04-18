أكد كريستوفر رئيس المركز الفرنسى المصرى للعاملين بآثار الكرنك ، ان الإرهاب يستهدف حاليا جميع الدول بلا استثناء ، مشيرا الى أن فرنسا شهدت العديد من العمليات الإرهابية التى استهدفت المواطنين الأبرياء دون شفقة ولا رحمة.

وأشار​ الى أن الدول الأن تتعاون بشكل قوى لمواجهة تلك الآفة وسمومها وتجفيف منابعها على التوالى.

جاء هذا على خلفية افتتاح التطويرات ومعرض التصوير داخل معبد الكرنك بالبر الشرقى بحضور خالد عنانى وزير الآثار ويرافقه الدكتور هشام شريف وزير التنمية المحلية والسفير الفرنسي أندريا لمرور ٥٠عام على افتتاح المركز المصري الفرنسي.