كوريا الجنوبية تطور صواريخ لإصابة منشآت نووية في الشمالالثلاثاء، 18 ابريل 2017 10:19 ص
أعلنت مصادر عسكرية في سول اليوم الثلاثاء أن الجيش الكوري الجنوبي أنهى في الشهر الماضي عمليات تطوير “صواريخ موجهة تكتيكية بحر-أرض” تنطلق من سفينة بحرية لإصابة منشآت نووية رئيسية في دولة العدو، في إشارة إلى كوريا الشمالية.
وقالت إدارة برامج شراء المستلزمات الدفاعية الكورية الجنوبية في بيان لها بثته وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية إنها أكملت تطوير “صواريخ موجهة تكتيكية منطلقة من سفينة لإصابة الهدف على الأرض” في الشهر الماضي، حيث حصلت على إجازة نشرها في الصفوف العسكرية بعد أن استوفت جميع بنود الاختبار والتقييم نتيجة لتطويرها لمدة 7 سنوات بدءا من عام 2011.
يشار إلى أن الصواريخ الموجهة هي نظام لسلاح يتم نشره على فرقاطة تابعة للقوات البحرية، لإصابة الهدف في السواحل والأراضي في دولة العدو، حيث تتفجر القذيفة لمئات من الشظايا بقوة تمكن من اختراق الدبابات وتمكنها من تدمير أهداف على مساحة تعادل ملعبين لكرة القدم.
وتتمكن الصواريخ التكتيكية الموجهة من تحديد مسار التحليق في الزمن الحقيقي إذا تم تحديد الهدف في الأرض ولها مقدرة تجنب اعتراضها بصورة فعالة.
وقال مدير تطوير الأسلحة الموجهة في برامج شراء المستلزمات الدفاعية لي سانج-مون إنه بتطوير الصواريخ التكتيكية الموجهة، يتمكن الجيش الكوري من إصابة المنشآت النووية في دولة العدو، وسيكون النظام بمثابة الوسيلة ضمن القوات البحرية لمواجهة استفزازات عسكرية محتملة من قبل كوريا الشمالية.
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