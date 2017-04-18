قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة مواصلة تدريباته اليوم بشكل طبيعى بالملعب الفرعي بالدفاع الجوي فى ظل الاستعدادات، لمواجهة وادى دجلة المقبلة ضمن لقاءات الأسبوع الـ22 من منافسات الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها السبت المقبل باستاد الفيوم.

وكان إيهاب جلال المدير الفني للفريق أعلن إغلاق ملف مباراة الزمالك بالكامل مبديا سعادته بحصول فريقه على ثلاث نقاط هامة فى مواصلة مشواره بالدورى الممتاز بعد انسحاب الزمالك.

وكان مسئولو الزمالك أعلنوا الذهاب إلى بتروسبورت اليوم من أجل مواجهة المقاصة وهو ما تم رفضه من قبل المسئولين فى الفريق الفيومى فى ظل حسم اتحاد الكرة نتيجة المباراة لصالحهم .

وتحظى مواجهة وادى دجلة المقبلة باهمية خاصة من جانب إيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة فى ظل الرغبة لمواصلة النتائج الجيدة والانتصارات من أجل الإبقاء على فرص الفريق فى منافسة الاهلى على تصدر جدول المسابقة.