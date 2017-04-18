ترامب يمتنع عن كشف خططه بشأن كوريا الشماليةالثلاثاء، 18 ابريل 2017 10:15 ص
امتنع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن الكشف عن خططه والخطوات التالية بشأن كوريا الشمالية، معربا عن الأمل بحل القضية سلميا.
وقال ترامب في حديث لقناة “فوكس نيوز”، ردا على سؤال حول ضربة أمريكية محتملة على كوريا الشمالية: “أنا لا أنوي الإعلان عما أفعله وعما أفكر فيه. أنا لا أتصرف مثل الإدارات الأخرى، التي تعلن عما تعتزم القيام به بعد أربعة أسابيع. هذا لا يعمل بهذه الطريقة”.
وأضاف ترامب: “سنرى ماذا سيحدث لاحقا. أنا آمل بأن يكون كل شيء جيدا، وبأن يكون هناك سلام. لكنكم تعرفون أن الحديث مع هذا السيد “زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون” يجري منذ وقت طويل”.
وأشار ترامب إلى أن الزعيم الكوري الشمالي تمكن من الفوز عدة مرات على الولايات المتحدة في وقت سابق، مكررا أنه لا يريد الإعلان عن خطواته التالية.
وكانت الخارجية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أن واشنطن لا تسعى للنزاع مع بيونج يانج، لكنها سترد “بشكل مناسب” على التهديدات من قبل كوريا الشمالية.
وسبق للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن أعلن أن كل الخيارات مفتوحة للرد على نشاط كوريا الشمالية المتعلق بالتجارب الصاروخية والنووية.
وأرسلت الولايات المتحدة مجموعة من السفن الحربية إلى سواحل شبه الجزيرة الكورية. ويأتي ذلك على خلفية محاولة كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ بالستي، يوم الأحد الماضي، والتي أعلنت عنها كوريا الجنوبية أنها فشلت.
ولا تزال التفاصيل بشأن نوع الصاروخ مجهولة، لكن الخبراء يعتقدون بأن كوريا الشمالية حاولت إطلاق صاروخ متوسط المدى من نوع “كي أن 15”.
-
«الإسعاف»: 15% من البلاغات التي نتلقاها «كاذبة» - محيط
قال الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، إن هناك تنسيقًا كاملًا بين الهيئة وكافة قطاعات وزارة الصحة، منوهًا بأنه يوجد 2700 سيارة إسعاف جاهزة اليوم؛…Mon, 17 Apr 2017 11:11:46 GMT
-
اليوم.. السعودية تحسم مصير أخطر «نساء داعش»Mon, 17 Apr 2017 07:49:09 GMT
-
أنباء عن مد حالة «الطوارئ» في تركيا - محيط
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، فى خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، أنباء عن مد حالة الطوارئ فى تركيا عقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذى تم أمس…Mon, 17 Apr 2017 10:14:51 GMT
-
مفاجأة «سعودية» لمصر.. إنشاء «مجمع سكني» بالعاصمة الجديدة
كشف المستثمر السعودي، غسان بن عبدالله بن علي النمر، صاحب مجموعة “غسان القابضة”، عن عدد من المشروعات التي يعتزم الاستثمار فيها في مصر. وقال غسان، خلال لقائه مع ...Sun, 16 Apr 2017 10:31:51 GMT
-
الإفتاء تؤكد: الاحتفال بشم النسيم جائز شرعا بـ"3 شروط"
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الاحتفال بشم النسيم والخروج إلى المتنزهات والحدائق، وأكل الفسيخ والرنجة في هذا اليوم، لا حرج فيه شرعًا، ولكن بثلاثة شروط. وأوضحت ...Sun, 16 Apr 2017 14:26:06 GMT
-
"التموين" و"التجارة" يتفقان على فرض رسم صادر على الأسماك
أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أنه تم الاتفاق مع وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل على استصدار قرار بفرض رسم صادر 100% من القيمة ...Mon, 17 Apr 2017 19:34:49 GMT
-
الليلة.. الزمالك في مواجهة الأزمة أمام المقاصة
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الأحد، مباراة في غاية الصعوبة أمام نظيره مصر المقاصة على ملعب بتروسبورت في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ22 ...Sun, 16 Apr 2017 06:43:00 GMT
-
مفاجأة.. مصر من أكبر 15 قوة اقتصادية في العالم
صنّف تقرير دولى مصر فى المركز الـ15 بين أكبر 32 قوة اقتصادية بالعالم بحلول عام 2050، وفقاً لصحيفة “اندبندنت” البريطانية اليوم، ليشهد العالم تغيرات جذرية عما هى عليه ...Mon, 17 Apr 2017 09:29:27 GMT
-
حيثيات قبول طعن «سيدة المطار» على حبسها 4 سنوات
قررت محكمة النقض برئاسة المستشار أنس عمارة، نائب رئيس المحكمة، قبول طعن ياسمين النرش في اتهامها بالتعدي على ضابط شرطة بمطار القاهرة، وحيازة مواد مخدرة وإعادة ...Sun, 16 Apr 2017 08:09:36 GMT