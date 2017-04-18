قالت وكالة “رويترز” للأنباء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع، اليوم الثلاثاء، أمرًا تنفيذيًا موجهًا للهيئات الفيدرالية بشأن تعديل برنامج الفيزا المؤقتة، والذي يسمح بجلب عمال من خارج الولايات المتحدة في الوظائف التي تتطلب مهارات عالية.

وأضافت الوكالة نقلًا عن مسؤولين كبار في إدارة ترامب- أن الأخير سيستخدم قرار (اشتر ما يُصنع في أمريكا وقم بتشغيل المواطن الأمريكي) لإجراء تعديلات حكومية لزيادة مبيعات المنتجات الأمريكية.

وأشارت الوكالة إلى أن ترامب سيوقع الأمر التنفيذي عند زيارته المقر العالمي لشركة “سناب أون”، وهي تقع في كينوشا (ويسكونسن).

وبحسب “رويترز”، فإن القرار يُعد محاولة من ترامب للمضي قدمًا في حملة (أمريكا أولًا)، والتي تعهد خلالها بإصلاح سياسات الهجرة وتشجيع شراء المنتجات الأمريكية.

وتابعت الوكالة: “وعند اقتراب ترامب من إتمام 100 يوم في البيت الأبيض لم يصدر أي قرارات تشريعية رئيسية، إلا أنه استغل القرارات التنفيذية من أجل التوصل لتغيرات جذرية تدعم الاقتصاد الأمريكي”.