شاهد .. ترامب لأول مرة في فعالية "دحرجة بيض عيد الفصح" بالبيت الأبيضالثلاثاء، 18 ابريل 2017 10:16 ص
استضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا للمرة الأولى الفعالية السنوية لدحرجة البيض بالبيت الأبيض يوم الإثنين.
وأعرب الرئيس الجديد، الذي تولى منصبه في 20 يناير الماضي، عن شكره للسيدة الأولى لجهودها في تنظيم فعالية الأطفال.
وقال أمام حشد بحديقة البيت الأبيض من شرفة المقر الرئاسي في واشنطن: “لقد بذلت (ميلانيا) حقيقة جهدًا شاقًا في سبيل ذلك”.
وكانت إلى جانبه ميلانيا وابنهما بارون (11 عامًا) وكذلك إيستر باني (أرنب عيد الفصح) ومغن من فرقة موسيقية تابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكي والذي أنشد النشيد الوطني.
وأشار ترامب إلى أن الفعالية التي تقام في اليوم التالي لعيد الفصح والتي يستخدم فيها الأطفال ملاعق طهي خشبية لدحرجة البيض المسلوق بحديقة البيت الأبيض، تقام منذ عام 1878 وتعهد بأن تكون فعالية “دحرجة بيض عيد الفصح عظيمة”.
وقال مشيرًا إلى الحشد بالحديقة: “لقد رأيت هؤلاء الأطفال وهم يتسمون بروح المنافسة الشديدة”.
أما ميلانيا فقد وصفت دحرجة بيض عيد الفصح بأنها “تقليد رائع”.
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