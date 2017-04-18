اتخذت السلطات الإسرائيلية سلسلة عقوبات بحق الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجونها، بعد أن بدءوا أمس الاثنين، إضرابا مفتوحا عن الطعام.

وأبلغت مصلحة السجون الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، منظمة الصليب الأحمر الدولية بوقف زيارات أهالي الأسرى إلى السجون حتى إشعار آخر.

ويضطلع الصليب الأحمر بمهمة نقل أهالي الأسرى لزيارة أبنائهم في السجون، وتبادل الرسائل بين الأسرى وأهاليهم.

ويأتي هذا الإجراء بعد نقل عدد من الأسرى إلى الزنازين الانفرادية، من بينهم القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي.

وذكرت مؤسسات فلسطينية معنية بشئون الأسرى أن مصلحة السجون نقلت البرغوثي، وكريم يونس إلى زنازين العزل في سجن “الجلمة”، كما نقلت الأسرى ناصر عويس ومحمد زواهرة ومحمود أبو سرور، وأنس جرادات، من سجن “نفحة” إلى زنازين العزل في سجن “أيلا”.

كان نحو 1500 أسير فلسطيني بدءوا أمس الاثنين، إضرابا مفتوحا عن الطعام في يوم “الأسير الفلسطيني”، وذلك للمطالبة بتحسين ظروفهم مثل منحهم حرية أكبر في لقاء ذويهم وتوفير هاتف عمومي في السجون.

وقالت مصلحة سجون إسرائيل إنها لن تلبي مطالب الأسرى المضربين عن الطعام، مثل حرية زيارة الأهل، وهاتف عمومي للتواصل مع العالم الخارجي.

ويطالب الأسرى الفلسطينيون أيضًا بإنهاء سياسة العزل الانفرادي وسياسة الاعتقال الإداري التي تتيح اعتقالهم لفترة غير محدودة دون محاكمة.