لوبان لأنصارها: "أتعهد بحمايتكم.. والأحد القادم ستحددون هوية فرنسا"الثلاثاء، 18 ابريل 2017 10:03 ص
هاجمت مارين لوبان مرشحة اليمين الفرنسى للانتخابات الرئاسية منافسيها فى السباق الرئاسى، والذين أكدت أنهم يمثلون “العولمة المتوحشة”.
ووفقا لقناة “روسيا اليوم”، حثت لوبان فى كلمة أمس الاثنين أمام أنصارها فى العاصمة باريس على الاحتشاد خلفها، معتبرة أنها تمثل معسكر “الوطنية”، على العكس من منافسيها الذين يدعونها.
وقالت لوبان الاختيار بسيط، يوم الأحد المقبل موعد الجولة الأولى من الانتخابات، إنه اختيار بين فرنسا تصعد من جديد وفرنسا تغرق”، وأضافت زعيمة اليمين المتطرف، أتعهد لكم أنى سوف أحميكم، موضحة أن الإجراء الأول الذى سأتخذه كرئيسة هو إعادة فرض السيطرة على حدود فرنسا، وردد حشد من حوالى خمسة آلاف من أنصار لوبان الهتاف التقليدى للجبهة الوطنية، التى تتزعمها “هذا وطننا!”
من جهته دعا المرشح إيمانويل ماكرون الناخبين إلى طى صفحة السنوات العشرين الماضية وجلب جيل جديد إلى السلطة.
وقال ماكرون، أمام حشد يضم نحو 20 ألف شخص فى باريس: “الزعماء الذين قادوا البلاد فى الآونة الأخيرة خانوا الجيل الذى أعقب الحرب العالمية الثانية والذى أعاد بناء البلاد تاركين فرنسا دون إصلاح وفى حالة من الجمود”.
وأظهر أحدث استطلاع أن ماكرون سيتصدر نتائج الانتخابات فى الجولة الأولى، متقدما على لوبان وتحسنت نسبة تأييد لوبان قليلا وبلغت 23 بالمئة من 22.5 بالمئة ما يضعها مع ماكرون على طريق المواجهة فى جولة الإعادة فى السابع من مايو على أن يفوز فى تلك المواجهة ماكرون، وفق الاستطلاع.
وسيصبح ماكرون، وهو مرشح وسطى يبلغ من العمر 39 عاما ويؤيد البقاء فى الاتحاد الأوروبى، إذا انتخب أصغر زعيم فرنسى منذ نابليون بونابرت.
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