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مصطفى بكري يوجه رسالة جديدة لـ«اللواء عسيري»
مصطفى بكري

مصطفى بكري يوجه رسالة جديدة لـ«اللواء عسيري»

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 10:05 ص
وكالات

وجّه البرلماني والإعلامي “مصطفى بكري” رسالة لمستشار وزير الدفاع السعودي اللواء “أحمد عسيري” -المتحدث باسم “التحالف العربي”- بعد توضيح تصريحاته عن عرض مصر إرسال 40 ألف جندي.

وقال “بكري” في سلسلة تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “هذا يؤكد مصداقية ما عبر عنه الرئيس السيسي سابقًا”.

وأضاف: “وهذا التوضيح أزال اللبس والبلبلة التي أُثيرت في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس، وحاول البعض استغلالها في بعض الفضائيات المشبوهة”.

واختتم البرلماني تغريداته موجهًا رسالة شكر لمستشار  وزير الدفاع السعودي “أحمد عسيري”.

وأكد اللواء أحمد عسيري أن عرض مصر إرسال 40 ألف جندي لم يكن لتحرير اليمن كما فهم البعض من تصريحاته، ولكن للمشاركة في القوة العربية المشتركة.

وقال اللواء أحمد عسيري في بيان له نقلته وكالة الأنباء السعودية: “ما سبق أن تحدثت عنه كان في ضوء ما سبق طرحه من قِبل جمهورية مصر الشقيقة خلال بحث مقترح تشكيل القوة العربية المشتركة الذي تم مناقشته في جامعة الدول العربية، والذي أتى من منطلق حرص الأشقاء في جمهورية مصر العربية على أن أمن الأمة العربية كل لا يتجزأ، وليس له علاقة بموضوع المشاركة في اليمن”.

وأضاف: “وكما تعلمون، فإن هناك عناصر من القوات المسلحة المصرية تقوم بمهام تأمينية لمنطقة جنوب البحر الأحمر وباب المندب، والتي تعد من المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية للأمن القومي المصري والعربي والإقليمي على حد سواء، ومصر تشارك في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بحريًا وجويًا كما سبق الإعلان عن ذلك”.

وجاء بيان عسيري ليقطع حالة واسعة من اللغط أحرجت النظام  بشدة، وأثارت ضجة كبيرة في مصر.

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