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الثلاثاء 18 ابريل 2017 10:38 صباحاً
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ننشر صورة «إرهابي دمياط» بعد تصفيته برصاص الأمن
الشرطة المصرية

ننشر صورة «إرهابي دمياط» بعد تصفيته برصاص الأمن

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 10:08 ص

كشف مصدر أمني، عن أن الإرهابي، الذي تم تصفيته، عقب اشتباكات مسلحة مع قوات الأمن، في دمياط، هو السيد سحلة.

وتنشر شبكة الإعلام العربية “محيط”، صورة الإرهابي، عقب تصفيته.
وكان اللواء السيد العشماوى، مدير ادارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط، قال إن تبادل إطلاق النار بين الأمن وعناصر الخلية الإرهابية، أسفر عن مقتل الإرهابى السيد سحله، وإصابة ضابطى الشرطة محمد عبد الرحمن ضابط أمن مركزى بطلق نارى بالساق، وعبدالله الإبراشى ضابط بطلق نارى فى الصدر، وعماد رمضان، أمين شرطة بالأمن الوطنى بطلق نارى بالذراع، والقبض على أحد العناصر الإرهابية.

كانت قوات أمن دمياط قد داهمت فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، وكر خلية إرهابية اتخذت شقة سكنية بعمارات إسكان مبارك بمدينة كفر سعد بدمياط، مقرا لهم.

وأكد مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية امن دمياط، أنه تم القبض على صاحب العقار بعزبة اللوزى الذى كان يتخذه الإرهابيون مسكناً لهم.

ارهابي دمياط

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