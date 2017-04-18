قالت تايوان اليوم الثلاثاء إنها احتجزت ناشطا صينيا انفصل عن مجموعته السياحية الأسبوع الماضي وإن السلطات تدرس ما إذا كانت سترحله أم تجازف بتوتر العلاقات مع بكين بمنحه حق اللجوء السياسي.

وامتنعت السلطات عن التصريح بما إذا كان تشانج شيانج تشونج (48 عاما) تقدم رسميا بطلب اللجوء لكن قضيته تأتي في وقت غير ملائم حيث تشهد العلاقات مع الصين توترا منذ تولي الرئيسة تساي إينج وين السلطة في العام الماضي.

ووفقا لتقارير إعلامية فقد أفرجت بكين عن تشانج في عام 2016 بعدما قضى ثلاثة أعوام في السجن لانضمامه لحركة المواطنين الجدد في الصين التي تدعو للعمل في إطار النظام للضغط من أجل التغيير ومكافحة الفساد.

وقالت سلطات الهجرة في تايوان إنه جرى اعتقال تشانج أثناء وجوده بالشارع مساء الاثنين. وقال مسؤول في وكالة الهجرة الوطنية إن مكانه ظل غير معلوم منذ أن ترك مجموعته السياحية الأسبوع الماضي.

وقال مجلس شؤون البر الرئيسي وهو الجهة المعنية بالسياسات المتصلة بالصين في تايوان إنه مستعد لبحث أي طلب لجوء يقدمه تشانج لكن ضباط الهجرة سيدرسون حالته أولا.