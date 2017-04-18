أوردت صحيفة “ديلي ميرور البريطانية” في مقال لها، قصة رجل قام بتكديس عشرات الآلاف من قطع الزينة التي تحمل أشكال الطيور في منزله.

ملأ لورانس كوبولد (43 عامًا) من مدينة ديفون البريطانية، جميع غرف منزله بالإضافة إلى الجراج بنحو 20000 قطعة من الزينة والمنحوتات والتحف على شكل أنواع كثيرة من الطيور.

ويذكر بأن لورانس الشغوف بجمع هذا النوع من التحف، والذي بدأ بهذه الهواية الغريبة منذ 30 عامًا، اضطر إلى الانتقال من منزله السابق إلى منزل أكبر يتسع لهذا العدد الهائل من التحف.

ويقول لورانس إنه لا ينوي التوقف عند هذا الحد، بل ينوي الاستمرار في جمع التحف حتى نهاية حياته. وبعد أن امتلأ منزله بالتحف والمنحوتات واللوحات، اضطر لورانس للطبخ وغسل ملابسه في منزل والديه. وقد جمع لورانس مئات الفناجين والأكواب، بالإضافة إلى عشرات الصحون التي تحمل صورًا للطيور.

من الجدير بالذكر أن منزل لورانس الذي يتألف من ثلاث غرف للنوم، بالإضافة إلى مطبخ واسع وغرفة كبيرة للجلوس، قد عج بآلاف قطع الزينة ولم يعد يتسع للمزيد الأمر الذي دفع لورانس إلى استخدام ثلاث عليات وجراج المنزل لتخزين الفائض من مقتنياته الغريبة.