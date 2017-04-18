اليابان: خلافاتنا مع واشنطن ماضى ونتطلع لعصر جديد من التعاونالثلاثاء، 18 ابريل 2017 09:54 ص
قال نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة، واليابان، يمكنهما تعزيز اقتصاديهما، وذلك فى مستهل محادثات اقتصادية بين البلدين.
وقال بنس، لنائب رئيس الوزراء اليابانى، تارو آسو، فى بدء المحادثات، “عندما وافق الرئيس ترامب، على هذا الحوار كان يتطلع له كآلية لتحسين العلاقات التجارية المتبادلة بين الولايات المتحدة، واليابان، وتحقيق نتائج فى المستقبل القريب.”
وقال آسو، إن التحالف بين الولايات المتحدة، واليابان، يشمل عناصر عسكرية واقتصادية، مضيفًا أن “الخلاف” بين البلدين أصبح من الماضى الآن، وأنهما يدخلان عصرا جديدا من التعاون”.
ويأمل البيت الأبيض أن تفتح المحادثات فى طوكيو الأبواب فى اليابان لمنتجات أمريكية الصنع، وأن تجتذب استثمارات يابانية لمشروعات البنية التحتية فى الولايات المتحدة.
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