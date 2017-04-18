تحدث نجيب ساويرس، مؤسس شركة أوراسكوم، عن استثمارات شركته بعدة مجالات، في مقدمتها صناعة التعدين.

وتحدث ساويرس، خلال مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية، إن شركته أكبر من كونها شركة استثمارية أو تشغيلية، وأنها تعمل بشكل في صناعة التعدين، الخدمات المالية، الإعلام والتطوير العقاري.

وأضاف: إن الشركة تنتشر بشكل أساسي في مصر وجميع أنحاء العالم، وأيضا في أفريقيا، مشيرًا إلى أنه يحب أفريقيا بشكل خاص.

وأضاف أن الذهب يعتبر قطاع آمن للاستثمار، إذا أصبحت الأمور سيئة في القطاعات الأخرى، قائلًا «Gold is gold».

وأشار أن الشركة تعتمد على التنظيم الجيد، وإنفاق المال بطريقة حكيمة، والحفاظ على المعدات سليمة، فضلًا عن زيادة القوى العاملة المحلية، بدلًا من الاعتماد على العمالة الأوروبية.

وذكر أنهم يتوسعون في العالم، ولكن هناك بعض الأماكن التي يكون من الصعب التوسع بها، أو وجود بعض المشكلات، مثل بعض بلدان أوروبا.

وعن إمكانية الخسائر في البلدان الأفريقية، قال: إن الخسائر موجودة في كل مكان، ولكن يجب دراسة البلد جيدًا والحكومة، فلا يجب الذهاب للبلد الخاطئ، والاستثمار بها.

وأشار إلى أنه لديه هيكل في أفريقيا، يدار بشكل جيد جدًا، بفضل وجود مجلس إدارة ممتاز، ورؤية واضحة للتوسع داخليا.

وتعد مجموعة أوراسكوم، مجموعة شركات مصرية متعددة النشاطات، تعتبر من أضخم الشركات العربية، وفي الثمانينات والتسعينات توسع نشاط الشركة؛ ليشمل السياحة والفنادق وخدمات الكمبيوتر وخدمات الهاتف المحمول، ولتصبح المجموعة من أضخم الشركات المصرية، ولها حضور في الجزائر، تونس، العراق، باكستان، بنجلاديش، إيطاليا.

