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كوريا الجنوبية تقرر خفض مستوى التحذير من أنفلونزا الطيور
انفلونزا الطيور

كوريا الجنوبية تقرر خفض مستوى التحذير من أنفلونزا الطيور

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 09:51 ص
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قالت وزارة الزراعة فى كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، إن البلاد ستخفض مستوى التحذير من أنفلونزا الطيور درجة واحدة اعتبارا من يوم غد الأربعاء، بعدما وصل إلى أعلى مستوياته وذلك لأنه لم يتم الإبلاغ عن أى حالات إصابة جديدة منذ نحو أسبوعين.

وتكابد كوريا الجنوبية أسوأ وباء لأنفلونزا الطيور فيها منذ التأكد من أول حالة إصابة فى نوفمبر مما دفع البلاد إلى إعدام أكثر من 37 مليون من الطيور الداجنة أى أكثر من ثلث العدد الإجمالى للدواجن فيها.

وقالت وزارة الزراعة والطعام والشؤون الريفية فى بيان أن من المرجح انحسار إنفلونزا الطيور فى ظل عدم اكتشاف حالات إصابة جديدة منذ الرابع من أبريل.

وأضافت أنها ستواصل تعقيم المزارع وستظل حذرة إلى أن تصبح كوريا الجنوبية خالية من المرض.

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