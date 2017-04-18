أفاد ناشطون سوريون بمقتل 16 شخصا وإصابة آخرين جراء غارات لطائرات التحالف الدولي على مدينة دير الزور شرق سوريا كانت تستهدف على ما يبدو أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم”داعش”.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء عن الناشطين قولهم إن طائرات التحالف شنت غارات على مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية راح ضحيتها العشرات بينهم لاجئون عراقيون.

وأضاف الناشطون أن طائرات التحالف استهدفت محطة الأحمر النفطية بمحيط بلدة حسرات بريف البوكمال الغربي بعدة غارات وألقت قنابل ضوئية، وقصفت تلك الطائرات حي اللابد بمدينة موحسن بغارة جوية وسط أنباء عن إصابات في صفوف المدنيين.

وأوضح الناشطون أن كثافة الغارات التي شنتها طائرات التحالف الدولي على ريف دير الزور جاءت بسبب أنباء تحدثت عن هروب زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي من العراق ودخوله إلى الأراضي السورية.

يذكر أن 8 مدنيين لقوا مصرعهم فيما أصيب آخرون أمس جراء غارة جوية نفذها طيران التحالف الدولي على بلدة السكرية قرب مدينة البوكمال.