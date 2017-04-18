أكد مدير إدارة غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور العقيد مصطفى إبراهيم، أن طريق “القطامية – العين السخنة” من أكثر الطرق التي شهدت رحلات مرورية خلال الأيام الماضية.

وأشار العقيد مصطفى إبراهيم من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” على قناة “صدى البلد” الفضائية اليوم الثلاثاء إلى أن الطرق المؤدية للمناطق الساحلية والمحافظات تشهد كثافات منذ الخميس الماضي.

وفي سياق أخر، أكد العقيد وائل طاهر مدير إدارة التخطيط بالإدارة العامة لمرور الجيزة، أن الطرق والمحاور بالمحافظة هادئة وبها سيولة أقل من معدلاتها الطبيعية.

وأضاف طاهر من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” على قناة “صدى البلد” الفضائية اليوم، أن بعض الطرق في الجيزة تشهد كثافات بسيطة مثل شارع السودان.