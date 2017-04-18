ألمانيا تسمح للاجئين بـ «لم الشمل»الثلاثاء، 18 ابريل 2017 09:08 ص
تعد قضية «لم الشمل» من أكثر القضايا التي تشغل بال اللاجئين في ألمانيا، فكل شخص تم الاعتراف بطلب لجوئه من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، يمكنه التقدم بطلب رسمي يسمح لأفراد عائلته بالانتقال إلى ألمانيا والعيش معه.
والأشخاص الذين يسمح بلمّ شمل عائلاتهم، هم الزوج أو الزوجة والأطفال القاصرين التابعين للشخص الذي تم الاعتراف بلجوئه، أو أهل اللاجئ القاصر الموجود في ألمانيا بدون مرافق له، علما أن هناك خطوات ينبغي القيام بها من أجل القيام بهذه العملية.
يمكن للاجئ أن يقوم بلم شمل عائلته خلال ثلاثة أشهر بعد الاعتراف بحق لجوئه، ومن يقدم طلب التأشيرة (الفيزا) أو ما يعرف بطلب “لم الشمل العائلي” خلال المدة المذكورة، يمكنه لم شمل عائلته دون تقديم أي دليل على وجود مصدر رزق أو مسكن ملائم ومن غير المطلوب أيضًا إتقان اللغة بالنسبة للأشخاص الذين يرغب اللاجئ بلم شملهم.
ويجب مراعاة أولا المدة الزمنية التي يسمح بها للاجئ تقديم طلب لم الشمل، علمًا بأنه وعبر ملء استمارة تعرف بـ”إشعار صلاحية طلب اللجوء” أي Fristwahrende Anzeige، يمكن للاجئ أن يقدم طلب لم شمل عائلته دون الحاجة إلى تقديم أي إثبات على وجود دخل كاف أو مسكن ملائم، ما يعني أن تقديم هذا الطلب يسهل على اللاجئ يسهل لم شمل عائلته.
ومن الضروري طبع “إشعار صلاحية الطلب” وتقديمه مع طلب التأشيرة (الفيزا)، إذ لا يمكن الاستفادة من “إشعار صلاحية طلب اللجوء”، دون وجود نسخة مطبوعة يتم تقديمها للسفارة أو القنصلية الألمانية التي سيتم التقدم إليها من قبل عائلة اللاجئ، علما أن هذه الاستمارة لا يمكن إرسالها بالبريد الإلكتروني، بل ينبغي تقديمها مع طلب التأشيرة (الفيزا).
وجدير بالذكر أن ملء استمارة “إشعار صلاحية الطلب”، يمكن القيام به فقط في حالة لم شمل الزوج أو زوجة اللاجئ وأطفاله القاصرين، أما في الحالة التي يقوم فيها القاصر بلم شمل أبويه فلا يحتاج إلى ملء هذه الاستمارة.
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