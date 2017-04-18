11 ألف معتمر يغادرون إلى الأراضي المقدسة.. اليوم

أعلنت مصادر مطلعة بمطار القاهرة أن 11800 معتمر سيغادرون اليوم “الثلاثاء” على متن 51 طائرة تابعة لمصر للطيران والخطوط السعودية وشركات طيران خاصة إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك العمرة .

وقالت المصادر إن مصر للطيران تنظم طوال اليوم 14 رحلة من مطار القاهرة لنقل 3300 معتمر إلى جدة والمدينة المنورة من بينها 9 طائرات إلى جدة بينما تنظم الخطوط السعودية 18 طائرة بينهم 16 رحلة إلى جدة لنقل حوالى 5400 معتمر وتنظم شركات الطيران الخاصة مثل فلاى ناس والنيل ونسمة للطيران 19 طائرة لنقل 3100 معتمر، حيث تستخدم طرازات طائرات متوسطة الحجم تستوعب حوالى 160 راكبا وتنقلهم إلى جدة وبعض المدن السعودية القريبة من مكة المكرمة والمدينة المنورة مثل الطائف وتبوك وينبع الجوف وجيزان والقصيم .