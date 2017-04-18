هنأ العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى فى برقية، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ب”نجاح” الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى تعزز صلاحياته، وفق ما ذكر بيان للديوان الملكى الاردنى ليل الاثنين.

وقال البيان ان “الملك عبد الله الثانى بعث الاثنين برقية تهنئة إلى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بمناسبة نجاح عملية الاستفتاء الشعبى على التعديلات الدستورية، الذى أجرى أخيرا فى تركيا”.

وأضاف أن “الملك أعرب فى البرقية، عن تمنياته للرئيس أردوغان بموفور الصحة والعافية، وللشعب التركى الشقيق تحقيق المزيد من التقدم والازدهار”.

وفاز الرئيس التركى (63 عاما) بفارق ضئيل فى استفتاء توسيع صلاحياته الأحد. ولم يجمع معسكر “نعم” أكثر من 51,41% من الاصوات بحسب النتائج الموقتة فى حين فاز معسكر “لا” فى كبرى مدن البلاد الثلاث اسطنبول وانقرة وإزمير.

وتخشى المعارضة التركية أن تؤدى النتائج الى حكم الرجل الواحد فى بلد يتبنى نظاما ديموقراطيا. ويحكم أردوغان تركيا منذ 15 عاما، ويمنحه التعديل الدستورى صلاحيات واسعة لم يتمتع بها اى رئيس منذ تأسيس مصطفى كمال اتاتورك للجمهورية التركية.