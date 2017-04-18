أعلنت اللجنة المركزية لفحص الانضباط التابعة للحزب الشيوعى الصينى الحاكم والتى تعد أعلى هيئة لمكافحة الفساد فى الصين اليوم الثلاثاء أنه تمت إقالة رئيس مصلحة التأمينات الصينية شيانج جون بو من منصبه وذلك على خلفية اتهامات بالفساد موجهة ضده.

ووفقا لوكالة “شينخوا” الصينية للأنباء يأتى ذلك بعد نحو عشرة أيام من إعلان الهيئة أنها تقوم بالتحقيق فى تلك الاتهامات.

كان بيان نشر يوم 9 أبريل الجاري على الموقع الالكترونى للمصلحة أفاد بأن هناك اشتباها فى أن يكون شيانغ قام بـ “انتهاكات خطيرة لقواعد الانضباط” مشيرا إلى أن آخر مرة حضر فيها نشاطا رسميا كان يوم 6 أبريل خلال مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين المصلحة وإدارة مكافحة الزلزال الصينية حيث ألقى كلمة بتلك المناسبة وافتتح المختبر الصينى للتأمين ضد مخاطر الزلازل.

وأشار البيان إلى أن شيانج من مواليد عام 1957 فى بلدية تشونجتشينج بجنوب غرب الصين وحصل على درجة الدكتوراه فى القانون من جامعة بكين. وأنه تم فى عام 1994 تعيينه نائبا لرئيس جامعة نانجينج لمراجعة الحسابات، ثم عين نائبا للمراجع العام بالمكتب الوطني لمراجعة الحسابات فى فبراير 2002. وفي يوليه 2004، عين شيانج نائبا لحاكم بنك الشعب الصيني “البنك المركزي الصيني”، وفي يونيو 2007، تم تعيينه رئيسا للبنك الزراعي الصينى.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “كايكسين” المحلية - في وقت سابق - فإن شيانج عين رئيسا لمصلحة التأمينات فى أكتوبر 2011 وخلال فترة عمله فى منصبه، ركزت صناعة التأمين الصينية على التنمية، وعكست اتجاه النمو المتعثر للدخل المتميز من التأمين على الحياة، وعائدات الاستثمار المنخفضة.

وبحسب بيانات صادرة عن المصلحة في شهر فبراير الماضى، ارتفع إجمالي دخل أقساط التأمين في الصين إلى 3.1 تريليون يوان “449.5 مليار دولار أمريكي” في عام 2016 من 1.43 تريليون يوان في عام 2011. وطبقا لما ذكرته “كايكسين” وصل نمو أرباح شركات التأمين المحلية الى مستوى قياسى فى عام 2015 ليبلغ 38 فى المائة وسط الضغوط الاقتصادية الهبوطية التى شهدها خلال ذلك العام.

وذكرت الصحيفة أنه وعلى الرغم من المهارة التى أظهرها شيانغ في عمله فى قطاع التأمينات، إلا أنه كان تعرض فى السابق إلى اتهامات بانتهاك القوانين.