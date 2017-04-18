وصل مطار القاهرة الدولي صباح الْيَوْمَ الثلاثاء المستشار الخاص لرئيس الوزراء اليابانى كاتسويوكى كاواى، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها مع عدد من المسئولين لبحث بعض الملفات ذات الاتجاهات المشتركة.

صرحت مصادر امنية بالمطار وصل المستشار الخاص لرئيس الوزراء الياباني، قادما من أبو ظبي علي طائرة خطوط الاتحاد، ويلتقي خلال زيارته مع عدد من المسئولين ، لبحث عدد من الملفات المشتركة وأوجه التعاون بين الجانبين.