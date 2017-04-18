خبير: كوريا الشمالية قد تكون اختبرت الأحد نوعًا جديدًا من الصواريخالثلاثاء، 18 ابريل 2017 08:53 ص
قال خبير في موقع “38 نورث” الإلكتروني المتخصص في الأبحاث حول كوريا الشمالية أن بيونج يانج قد تكون اختبرت الأحد بدون نجاح نوعًا جديدًا من الصواريخ.
ولم يحدّد البنتاجون بعد نوع الصاروخ الكوري الشمالي الذي انفجر “على الفور تقريبًا” صباح الأحد بعد إطلاقه قرب منطقة سينبو في الجانب الشرقي من البلاد.
واكتفى البيت الأبيض بالإشارة إلى أن الأمر يتعلّق بصاروخ متوسط المدى.
وقال جون شيلينج الخبير في التسلّح بموقع “38 نورث” التابع للمعهد الأميركي-الكوري في جامعة جونز-هوبكينز، إن فشل عملية الاطلاق يظهر أن الأمر يتعلق بنظام جديد.
وأضاف “هذا فشل شائع بالنسبة إلى الصواريخ الكورية الشمالية في أولى مراحل تطويرها، عندما يحاول (الكوريون الشماليون) حل ما لا يعمل على نحو جيّد في نظام الدفع والتوجيه”.
وتابع الخبير “من الأفضل الحصول على مزيد من التفاصيل، لكنني أعتقد أنّ الأمر يتعلّق بصاروخ جديد أو بالتأكيد بصاروخ لم يتم تطويره جيدًا”.
وقالت سوزان ثورنتون مساعدة وزير الخارجية الأميركي لآسيا والمحيط الهادئ “ما فهمناه هو أن الأمر لا يتعلّق بأحد صواريخهم الطويلة المدى التي يحاولون اختبارها، كان الأمر أشبه بصاروخ بالستي متوسط المدى بتكنولوجيا ممنوعة، لكن الأمر لا يزال موضوع نقاش”.
واعتبر بعض المراقبين أن الولايات المتحدة أدت دورًا في إحباط عملية إطلاق الصاروخ عبر قرصنة بواسطة كمبيوتر.
والشهر الماضي، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما كثّفت الهجمات الإلكترونية ضد كوريا الشمالية في محاولة لتخريب الصواريخ قبل إطلاقها أو بمجرد إطلاقها.
لكن بالنسبة إلى شيلينج فإن القدرة الأميركية على إحباط عمليات إطلاق صواريخ كوريا الشمالية عبر القرصنة هو أمر مبالغ به، وقال “إنطلاقًا مما نعرفه عن الصواريخ الكورية الشمالية، فإن تكنولوجيا الدفع الصاروخي (الخاصة بها) بدائية نسبيًا وليست مزوّدة بعناصر رقمية أو إلكترونية يمكن اختراقها”.
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