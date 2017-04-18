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اليوم.. الحكم في طعن «طلاب الشرطة» المفصولين
اكاديمية الشرطة‎

اليوم.. الحكم في طعن «طلاب الشرطة» المفصولين

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 08:51 ص

تصدر المحكمة الإدارية العليا ،اليوم حكمها فىً الطعن المقام من زياد طارق، أحد طلاب أكاديمية الشرطة المفصولين، لانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين.

يأتي ذلك لإلغاء القرار الصادر من الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري بإحالة لائحة أكاديمية الشرطة للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة الأولى.

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