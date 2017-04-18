 Moheet on google
الثلاثاء 18 ابريل 2017 09:05 صباحاً
روابط سريعة
اليوم.. الحكم في حل مجلس إدارة بنك «الاستثمار العربي»
بنك الاستثمار العربي

اليوم.. الحكم في حل مجلس إدارة بنك «الاستثمار العربي»

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 08:49 ص

تصدر الدائرة الأولى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، حكمها فى الدعوى المقامة من كرم حسن على، مدير بنك الاستثمار العربى، وتطالب بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة البنك وتعيين عضوًا منتدبًا.

اختصمت الدعوى رقم 31489 لسنة 68 ق، رئيس الوزراء وآخرين، وطالبت بصفة مستعجلة بإلغاء قرار رئيس الوزراء بتعيين هانى سيف النصر رئيسًا لمجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا لبنك الاستثمار العربى، وإلغاء تشكيل مجلس الإدارة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3