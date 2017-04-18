تصدر الدائرة الأولى بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، حكمها فى الدعوى المقامة من كرم حسن على، مدير بنك الاستثمار العربى، وتطالب بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة البنك وتعيين عضوًا منتدبًا.

اختصمت الدعوى رقم 31489 لسنة 68 ق، رئيس الوزراء وآخرين، وطالبت بصفة مستعجلة بإلغاء قرار رئيس الوزراء بتعيين هانى سيف النصر رئيسًا لمجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا لبنك الاستثمار العربى، وإلغاء تشكيل مجلس الإدارة.