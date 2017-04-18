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بالفيديو.. "ميلانيا ترامب" تنقذ زوجها من موقف محرج
ميلانيا ترامب تنقذ زوجها من موقف محرج

بالفيديو.. "ميلانيا ترامب" تنقذ زوجها من موقف محرج

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 08:49 ص
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انتشر فى الساعات الماضية مقطع فيديو محرج، تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعى، ظهر فيه الرئيس الأمريكي المنتخب “دونالد ترامب” بجوار زوجته وابنه الأصغر المدلل “بارون” فى كلمته الأولى بمناسبة عيد الفصح من البيت الأبيض.

وتعود التفاصيل عندما بدأ عزف النشيد الوطني، ولم ينتبه الرئيس الأمريكي لوضع يده على صدره، وهو تقليد يتبعه كل رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء الإنقاذ من زوجته “ميلانيا” التي قامت بحركة ذكية نبهت “ترامب” لوضع يده على صدره، فتدارك الموقف سريعًا ووضع يده بصورة طبيعية أمام الحضور.

وبالرغم من إنقاذ “ميلانيا” لزوجها،إلا أن المقطع اصبح مادة دسمة للسخرية من الرئيس الأمريكي، من قبال الرواد على مواقع التواصل الإجتماعى، الذين انتقدوا “ترامب” على نسيان تقليد وطني ودارج مثل هذا بين شعبه.



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