يترأس الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اجتماع هيئة كبار العلماء بمشيخة الأزهر، اليوم الثلاثاء، حسب موعده الدورى.

ومن المقرر، أن يناقش الاجتماع عدة موضوعات؛ مثل: الخلافة، والحاكمية، والعمليات الانتحارية، واستهداف الكنائس.

وسيصدر عن الهيئة، بيان بشأن الهجوم الذى يتعرض له الأزهر الفترة الحالية.

