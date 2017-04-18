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اليوم.. الإمام الأكبر يترأس جلسة هيئة «كبار العلماء»
شيخ الاهر احمد الطيب

اليوم.. الإمام الأكبر يترأس جلسة هيئة «كبار العلماء»

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 08:47 ص

يترأس الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اجتماع هيئة كبار العلماء بمشيخة الأزهر، اليوم الثلاثاء، حسب موعده الدورى.
ومن المقرر، أن يناقش الاجتماع عدة موضوعات؛ مثل: الخلافة، والحاكمية، والعمليات الانتحارية، واستهداف الكنائس.

وسيصدر عن الهيئة، بيان بشأن الهجوم الذى يتعرض له الأزهر  الفترة الحالية.

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