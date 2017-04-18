الزمالك في «بتروسبورت» اليوم لخوض المباراة «الوهمية»الثلاثاء، 18 ابريل 2017 08:41 ص
يتوجه فريق الزمالك إلى ملعب بتروسبورت اليوم الثلاثاء، بناء على تعليمات مرتضى منصور رئيس النادى، الذى أعلن عن التوجه لملعب بتروسبورت اليوم لخوض مباراة مصر المقاصة، مؤكدا عدم اعترافه بإلغاء المباراة الأحد لعدم توجه الأبيض للملعب بسبب إخطاره من جانب اتحاد الكرة بإقامة اللقاء يوم الثلاثاء وليس الأحد.
ومن المقرر أن يتوجه الزمالك بشكل طبيعى لملعب بتروسبورت اليوم، وهناك تعليمات بعمل محضر فى قسم الشرطة لإثبات حالة بالحضور للملعب وعدم إقامة مباراة المقاصة، وذلك لاستغلال المحضر فى مواجهة العقوبات المنتظرة من جانب اتحاد الكرة بعد الامتناع عن حضور اللقاء بالأمس.
وسيخوض الزمالك مرانه بشكل طبيعى على ملعب بتروسبورت عقب تحرير المحضر قبل الدخول فى معسكر مغلق فى أحد الفنادق القريبة من الملعب، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش غدا الأربعاء، ضمن مؤجلات الأسبوع الثانى لمسابقة الدورى الممتاز.
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