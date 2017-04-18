أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، عن البدء في مراجعة منظومة الردع النووي للولايات المتحدة لتحديد مدى الحاجة لتحديث الترسانة النووية، بِناء على أوامر من الرئيس دونالد ترامب.

وقالت المتحدثة باسم البنتاجون، دانا وايت: إن وزير الدفاع، جيمس ماتيس، طالب ببدء فحص الترسانة النووية بالتعاون مع عدة وكالات فيدرالية، مشيرة إلى أنه من المنتظر نقل نتائج الفحص للرئيس بنهاية العام الجاري.

وتفحص الولايات المتحدة احتياجات تحديث الترسانة النووية وإستراتيجية الردع لقوى نووية أخرى، في عملية يقودها القائم بمنصب نائب وزير الدفاع، بوب وورك، والرجل الثاني في هيئة الأركان المشتركة، الجنرال بول جي سيلفا.

كان ترامب أصدر أمرا تنفيذيا في 27 يناير الماضي لتحديث الترسانة النووية الأمريكية لضمان استمرار قوة الردع.

وتمتلك الولايات المتحدة العديد من الرؤوس النووية في أراضيها، وكذلك أسطول من السفن والغواصات النووية.