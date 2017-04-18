البنتاجون يقيم منظومة الترسانة النووية لتحديثهاالثلاثاء، 18 ابريل 2017 08:38 ص
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، عن البدء في مراجعة منظومة الردع النووي للولايات المتحدة لتحديد مدى الحاجة لتحديث الترسانة النووية، بِناء على أوامر من الرئيس دونالد ترامب.
وقالت المتحدثة باسم البنتاجون، دانا وايت: إن وزير الدفاع، جيمس ماتيس، طالب ببدء فحص الترسانة النووية بالتعاون مع عدة وكالات فيدرالية، مشيرة إلى أنه من المنتظر نقل نتائج الفحص للرئيس بنهاية العام الجاري.
وتفحص الولايات المتحدة احتياجات تحديث الترسانة النووية وإستراتيجية الردع لقوى نووية أخرى، في عملية يقودها القائم بمنصب نائب وزير الدفاع، بوب وورك، والرجل الثاني في هيئة الأركان المشتركة، الجنرال بول جي سيلفا.
كان ترامب أصدر أمرا تنفيذيا في 27 يناير الماضي لتحديث الترسانة النووية الأمريكية لضمان استمرار قوة الردع.
وتمتلك الولايات المتحدة العديد من الرؤوس النووية في أراضيها، وكذلك أسطول من السفن والغواصات النووية.
-
«الإسعاف»: 15% من البلاغات التي نتلقاها «كاذبة» - محيط
قال الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، إن هناك تنسيقًا كاملًا بين الهيئة وكافة قطاعات وزارة الصحة، منوهًا بأنه يوجد 2700 سيارة إسعاف جاهزة اليوم؛…Mon, 17 Apr 2017 11:11:46 GMT
-
اليوم.. السعودية تحسم مصير أخطر «نساء داعش»Mon, 17 Apr 2017 07:49:09 GMT
-
أنباء عن مد حالة «الطوارئ» في تركيا - محيط
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، فى خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، أنباء عن مد حالة الطوارئ فى تركيا عقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذى تم أمس…Mon, 17 Apr 2017 10:14:51 GMT
-
مفاجأة «سعودية» لمصر.. إنشاء «مجمع سكني» بالعاصمة الجديدة
كشف المستثمر السعودي، غسان بن عبدالله بن علي النمر، صاحب مجموعة “غسان القابضة”، عن عدد من المشروعات التي يعتزم الاستثمار فيها في مصر. وقال غسان، خلال لقائه مع ...Sun, 16 Apr 2017 10:31:51 GMT
-
الأمن يقتحم «مقابر قنا» لضبط مفجري الكنيستين
داهمت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والعمليات الخاصة، منطقة المقابر المجاورة لمسجد سيدى عبد الرحيم القنائى، فى إطار استمرار ...Sun, 16 Apr 2017 10:46:05 GMT
-
الإفتاء تؤكد: الاحتفال بشم النسيم جائز شرعا بـ"3 شروط"
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الاحتفال بشم النسيم والخروج إلى المتنزهات والحدائق، وأكل الفسيخ والرنجة في هذا اليوم، لا حرج فيه شرعًا، ولكن بثلاثة شروط. وأوضحت ...Sun, 16 Apr 2017 14:26:06 GMT
-
"التموين" و"التجارة" يتفقان على فرض رسم صادر على الأسماك
أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أنه تم الاتفاق مع وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل على استصدار قرار بفرض رسم صادر 100% من القيمة ...Mon, 17 Apr 2017 19:34:49 GMT
-
الليلة.. الزمالك في مواجهة الأزمة أمام المقاصة
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الأحد، مباراة في غاية الصعوبة أمام نظيره مصر المقاصة على ملعب بتروسبورت في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ22 ...Sun, 16 Apr 2017 06:43:00 GMT
-
توقف محطة كهرباء غزة عن العمل بشكل كامل
أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، وقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل بشكل كامل. وأفادت مصادر فلسطينية، بأن شركة توزيع الكهرباء - التي ...Sun, 16 Apr 2017 12:11:25 GMT