 Moheet on google
الثلاثاء 18 ابريل 2017 09:16 صباحاً
روابط سريعة
البنتاجون يقيم منظومة الترسانة النووية لتحديثها
الجنرال المتقاعد في الجيش الأميركي جيمس ماتيس

البنتاجون يقيم منظومة الترسانة النووية لتحديثها

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 08:38 ص
متابعات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، عن البدء في مراجعة منظومة الردع النووي للولايات المتحدة لتحديد مدى الحاجة لتحديث الترسانة النووية، بِناء على أوامر من الرئيس دونالد ترامب.

وقالت المتحدثة باسم البنتاجون، دانا وايت: إن وزير الدفاع، جيمس ماتيس، طالب ببدء فحص الترسانة النووية بالتعاون مع عدة وكالات فيدرالية، مشيرة إلى أنه من المنتظر نقل نتائج الفحص للرئيس بنهاية العام الجاري.

وتفحص الولايات المتحدة احتياجات تحديث الترسانة النووية وإستراتيجية الردع لقوى نووية أخرى، في عملية يقودها القائم بمنصب نائب وزير الدفاع، بوب وورك، والرجل الثاني في هيئة الأركان المشتركة، الجنرال بول جي سيلفا.

كان ترامب أصدر أمرا تنفيذيا في 27 يناير الماضي لتحديث الترسانة النووية الأمريكية لضمان استمرار قوة الردع.

وتمتلك الولايات المتحدة العديد من الرؤوس النووية في أراضيها، وكذلك أسطول من السفن والغواصات النووية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3