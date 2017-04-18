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اليوم.. محاكمة مالك «كابيتال» بتهمة النصب
محكمة_

اليوم.. محاكمة مالك «كابيتال» بتهمة النصب

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 08:37 ص

تنظر الدائرة الثانية جنايات المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهم محمد نبيل، مالك شركة “كابيتال” لتوظيف الأموال بتهمة النصب على المواطنين في 165 مليون دولار.

وترجع تفاصيل الواقعة، عندما كون “محمد. ن”، صاحب الشركة، إدارة المحافظ المالية وإدارة صناديق الاستثمار، لإنشاء شركتين، الأولى للخدمات المالية والإدارية، والثانية لإدارة محافظ الأوراق المالية.

كما أنشأ موقعًا إلكترونيًا على شبكة الإنترنت، وتوجه بالدعوة إلى المواطنين لتلقي الأموال لاستثمارها في مجال المضاربات المالية خارج مصر “الفوركس” البورصة العالمية، مقابل فائدة تتراوح من 7 – 9% شهريًا، وتمكن من جمع مبالغ طائلة تقدر بنحو 165 مليون دولار.

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