 Moheet on google
الثلاثاء 18 ابريل 2017 09:11 صباحاً
روابط سريعة
رئيس باراجواي يعلن عدم ترشحه في انتخابات 2018
أوراسيو كارتيس رئيس باراجواي

رئيس باراجواي يعلن عدم ترشحه في انتخابات 2018

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 08:39 ص
متابعات

قال رئيس باراجواي أوراسيو كارتيس أمس الاثنين إنه لن يترشح في الانتخابات التي ستجرى في 2018 بغض النظر عما إذا أقر الكونجرس تعديلا يسمح بفترات جديدة أم لا.

وفي رسالة موجهة إلى أسقف اسونسيون ونشرت على “تويتر” قال كارتيس إنه استلهم دعوة البابا فرنسيس للسلام والحوار.

وأشعل محتجون النار في الكونجرس في 31 مارس آذار بعدما صوت مجلس الشيوخ سرا لصالح التعديل. واقتحمت الشرطة في وقت لاحق مقرا لحزب سياسي معارض وقتلت أحد المحتجين. ولم يصوت مجلس النواب بعد على المقترح.

وقال كارتيس في رسالته “آمل أن تؤدي بادرة التخلي هذه إلى حوار أعمق يهدف إلى تعزيز الجمهورية.”

ويمنع دستور باراجواي الترشح لولاية ثانية منذ إقراره في عام 1992 بعد سقوط دكتاتورية وحشية في 1989. ويعارض الكثير من سكان باراجواي التي يبلغ تعدادها 6.8 مليون نسمة أي إشارة على محاولة التشبث بالسلطة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3