قال وزير الخارجية الصيني وانج يي اليوم الثلاثاء إنه يجب استخدام الوسائل الدبلوماسية لإنهاء التوتر في شبه الجزيرة الكورية حيث تعهدت كوريا الشمالية بمواصلة برامجها النووية والصاروخية في تحد لعقوبات الأمم المتحدة.

وحث وانج في مؤتمر صحفي في بكين جميع الأطراف على التوصل إلى حل سلمي.