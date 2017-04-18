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الصين: "الدبلوماسية" الوسيلة الوحيدة لإنهاء التوتر مع كوريا الشمالية
وزير الخارجية الصيني - وانغ يي

الصين: "الدبلوماسية" الوسيلة الوحيدة لإنهاء التوتر مع كوريا الشمالية

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 08:33 ص
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قال وزير الخارجية الصيني وانج يي اليوم الثلاثاء إنه يجب استخدام الوسائل الدبلوماسية لإنهاء التوتر في شبه الجزيرة الكورية حيث تعهدت كوريا الشمالية بمواصلة برامجها النووية والصاروخية في تحد لعقوبات الأمم المتحدة.

وحث وانج في مؤتمر صحفي في بكين جميع الأطراف على التوصل إلى حل سلمي.

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