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اليوم.. بدء تسليم «الأراضي المتميزة» بالمنيا الجديدة
الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية‎

اليوم.. بدء تسليم «الأراضي المتميزة» بالمنيا الجديدة

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 08:34 ص

قال المهندس محمد مصطفى وهبة، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة: إنه سيبدأ اليوم الثلاثاء، تسليم قطع الأراضي السكنية “عمارات” بالمجاورتين الأولى والخامسة، بمنطقة الامتداد، للفائزين بالقرعة العلنية للأراضي المتميزة، والتي تم إجراؤها بتاريخ 30/7/2016.

وأشار إلى أن التسليم مستمر حتى الأربعاء الموافق 31/5/2017.

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