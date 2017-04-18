قال المهندس محمد مصطفى وهبة، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة: إنه سيبدأ اليوم الثلاثاء، تسليم قطع الأراضي السكنية “عمارات” بالمجاورتين الأولى والخامسة، بمنطقة الامتداد، للفائزين بالقرعة العلنية للأراضي المتميزة، والتي تم إجراؤها بتاريخ 30/7/2016.

وأشار إلى أن التسليم مستمر حتى الأربعاء الموافق 31/5/2017.