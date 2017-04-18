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ترامب لـ«أردوغان»: شكرا على دعمك في ضرب سوريا
ترامب واردوغان

ترامب لـ«أردوغان»: شكرا على دعمك في ضرب سوريا

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 08:34 ص
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قال البيت الأبيض الأمريكي إن الرئيس دونالد ترامب أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هنأه بنتيجة الاستفتاء، وشكره على دعمه للضربة الجوية الأمريكية الأخيرة على مطار الشعيرات السوري.

وجاء بالبيان الصادر عن البيت الأبيض، أن ترامب وأردوغان اتفقا خلال مكالمة هاتفية على ضرورة تحميل الرئيس السوري بشار الأسد المسئولية عن الهجوم الكيميائي في إدلب.

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