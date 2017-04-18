يستقبل بطل أوروبا، ريال مدريد الإسباني، ضيفه بايرن ميونيخ الألماني، على ملعبه سانتياجو بيرنابيو، في التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويبحث النادي الملكي، بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، عن تحقيق الفوز، وتأكيد تأهله لنصف النهائي، بعدما حقق نتيجة إيجابية بالفوز في لقاء الذهاب، بهدفين لهدف.

وفي المقابل، يدخل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب بايرن ميونيخ، اللقاء وهو يعرف كل صغيرة وكبيرة عن النادي الملكي، وعينه على تسجيل هدف مبكر، من أجل الدخول في المباراة سريعاً.

وعلى مدار تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا، التقى الفريقان في 23 مباراة، حقق بايرن الفوز في 11 مباراة، وتعادل الفريقان مرتين، بينما حقق ريال مدريد الفوز في 10 مواجهات.