لقي شخص مصرعه، وأصيب اثنان آخران، بجروح خطيرة، إثر سقوط مروحية عسكرية، وتحطمها، في ولاية ميريلاند الأمريكية.

وقال مصدر أمني وفقا لقناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية، مساء أمس الاثنين إن المروحية العسكرية سقطت في ملعب للجولف، ونادٍ ريفي، في مقاطعة “سانت ماري” جنوب شرقي العاصمة واشنطن، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

من جهته، ذكر موقع “ذا باي نت دوت كوم”، أن الهليكوبتر كانت من طراز “بلاك هوك”، فيما أعلنت شرطة الولاية إرسال مروحيتين ميدانيتين إلى مكان الحادث للمساعدة.