يجرى رئيس التحالف الوطني العراقي عمار الحكيم اليوم الثلاثاء مباحثات بالقاهرة لبحث تعزيز العلاقات الثنائية فضلا عن عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يلتقي الحكيم والوفد المرافق له الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والسفير سامح شكري وزير الخارجية وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والدكتور أحمد الطيب الأمام الأكبر والبابا تواضروس.

ومن المقرر أن يطلع القيادة السياسية على على مجريات العملية السياسية في العراق والحرب على الإرهاب والتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة وسبل تفعيل العلاقات الثنائية.

ووصل مطار القاهرة الدولى مساء أمس الإثنين عمار الحكيم رئيس التحالف الوطنى بالبرلمان العراقى على متن طائرة خاصة قادمة من بغداد في زيارة للقاهرة.

ويذكر أن الرئيس السيسي التقى بمقر إقامته في الأردن الدكتور حيدر العبادي، رئيس الوزراء العراقي على هامش انعقاد القمة العربية الثامنة والعشرين خلال شهر مارس الماضي.

وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء دعم مصر الكامل لوحدة واستقرار العراق وسيادته على كامل أراضيه مشيدا في هذا الصدد بالتقدم المحرز في العمليات العسكرية الجارية حاليًا ضد تنظيم داعش لاستئصاله من آخر معاقله في غرب الموصل.

كما أكد الرئيس أهمية القضاء على التطرف من جذوره ومواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز النسيج الوطني لقطع الطريق على كافة محاولات بث الفرقة وإشعال الفتن.