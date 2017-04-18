وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين رسالة شديدة اللهجة إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-اون، مؤكدًا أن عليه أن “يحسّن سلوكه”.

وجاء تصريح ترامب لمراسل شبكة “سي إن إن” بعد مشاركته في احتفالات عيد الفصح برفقة زوجته ميلانيا.

ولدى سؤاله “هل تريد أن توجّه اي رسالة إلى كيم جونج-اون”، قال ترامب “يجب أن يحسّن سلوكه”.

ويأتي هذا التحذير بعد يومين من التوتر أحيت خلالهما كوريا الشمالية ذكرى ميلاد مؤسس النظام الشيوعي كيم إيل-سونج بعرض عسكري هائل يظهر قدراتها الصاروخية.

وأجرت بيونج يانج الأحد محاولة صاروخية فاشلة، إلا أنها لم تجر تجربة نووية سادسة كانت متوقعة.

وخلال زيارته سيول، حذّر نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس كوريا الشمالية من اختبار صبر ترامب، مضيفًا أن “كل الخيارات مطروحة”.

كذلك، أعلن بنس أن عهد “الصبر الاستراتيجي” الأميركي على كوريا الشمالية انتهى بعد أكثر من عقدين.

وردًا على سؤال حول طبيعة التحرّكات الكورية الشمالية التي يمكن أن تثير ردًا عسكريًا أمريكيًا، رفض المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر الدخول في التفاصيل.

وقال إن “تحديد خطوط حمر لم ينجح حقًا في الماضي”، في إشارة إلى باراك أوباما الذي كان حدد خطًا أحمر في سوريا هو استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية، ولكنه تراجع عن استخدام القوة في اللحظة الأخيرة.

وتابع سبايسر أن ترامب “يخفي خطته بعناية، وينبغي ألا نتوقع أن يعلن بشكل مسبق ما سيفعله في مواجهة هذا الوضع أو ذاك”.

وأردف “لن تروا الرئيس يضع أي خطوط حمر، لكن ما فعله في شأن سوريا يظهر أن هذا الرئيس يعلم عند الضرورة كيف يتخذ إجراءات”.