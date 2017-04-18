أكد رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، أن ناديه لم ينسحب من مباراة المقاصة بناءً على تسجيلات المكالمات التي دارت بينه وبين هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، مشددا على أنه لن يتم توقيع عقوبات على النادي الأبيض.

وأضاف “رئيس الزمالك” خلال تصريحاته لقناة المحور ببرنامج “ملعب الشاطر” الذي يقدمه الإعلامي الكابتن “إسلام الشاطر” أنه متمسك بإعادة مباراة المقاصة ولن يتنازل عن حق الزمالك ولن يسمح بفرض عقوبات على القلعة البيضاء.

وتابع :” الاتحاد المصري لكرة القدم لم يخاطبني بشأن تأجيل مباراة المقاصة وعلمت بتأجيل المباراة من الصحف والإعلام ولم يصلنا أي خطاب من طرف الاتحاد يفيد بتأجيل اللقاء للأحد” مشيرا إلى أن مباراة الجيش في موعدها الأربعاء المقبل.