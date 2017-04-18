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عشرات القتلى والمفقودين إثر انهيار مكب للنفايات في سريلانكا
انهيار مكب للنفايات في سيرلانكا

عشرات القتلى والمفقودين إثر انهيار مكب للنفايات في سريلانكا

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 08:20 ص
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قتل ما لايقل عن 29 وسط حالة من الغموض بشأن عدد المفقودين، في انهيار أرضي في مكب ضخم للنفايات في العاصمة السريلانكية كولومبو. حسب رويترز.

وانهار المكب الذي يبلغ ارتفاعه 90 مترا بمنطقة ميثوتامولا على حدود المركز التجاري لكولومبو بعد أن اشتعلت فيه النيران في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة في أول أيام العام الجديد في البلاد مما أدى إلى طمر العديد من المنازل.
         
وقال المتحدث باسم الجيش روشان سينيفير إثنا، إنه يتعين على عمال الإنقاذ الحفر لعمق يصل إلى ستة أمتار  لانتشال القتلى لكن ليست لديهم فكرة بشأن عدد الأشخاص الذين لا يزالون مفقودين.
         
ولا يزال السكان يقولون إن نحو 100 شخص ربما فقدوا لكن المركز الحكومي لإدارة الكوارث خفض عدد المفقودين إلى 11 بعد تقدير أولي بلغ 30.
         
وذكر كل من المتحدث باسم الجيش والمسؤول بمركز إدارة الكوارث أن عدد القتلى وصل إلى 29.
         
وأمرت السلطات بإيقاف إلقاء القمامة في أقرب موقع من المكب المنكوب، أكبر المكبات في البلاد، حيث يجري التخلص من 800 طن من النفايات يوميا أغلبها من مدينة كولومبو.

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