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بنس: سنعمل مع اليابان وحلفاء لإيجاد حل سلمي مع كوريا الشمالية
مايك بنس نائب ترامب ‎

بنس: سنعمل مع اليابان وحلفاء لإيجاد حل سلمي مع كوريا الشمالية

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 08:12 ص
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قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي اليوم الثلاثاء إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة فيما يتعلق بالتعامل مع كوريا الشمالية لكنه أضاف أن الرئيس دونالد ترامب عاقد العزم على العمل مع اليابان والصين وكوريا الجنوبية للتوصل إلى حل سلمي.

وقال بنس في طوكيو قبل غداء مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي “نحن نقدر الوقت الصعب الذي يعيش فيه شعب اليابان بالنظر إلى زيادة الاستفزازات عبر بحر اليابان..نحن معكم 100 في المئة.”

من جهته قال آبي إنه يؤيد موقف ترامب بأن الصبر الاستراتيجي مع كوريا الشمالية قد نفد وإن كل الخيارات مطروحة.

وأجرت كوريا الشمالية سلسلة تجارب صاروخية ونووية في تحد لعقوبات الأمم المتحدة منها محاولة فاشلة لإطلاق صاروخ يوم الأحد.

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